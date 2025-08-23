– В первые 2 дня квалификационной недели большое внимание было приковано к турниру в миксте. Было интересно увидеть среди участников Гаэля Монфиса, но к сожалению без вас. Не было желания выступить вместе на официальном турнире и была ли в принципе такая возможность для вас?

– Я не хотела играть этот турнир по личным причинам. Одна из них – это большое количество игроков из страны-агрессора в заявке.

Поэтому, мне не хотелось подвергать себя возможности играть с ними на этом турнире. Я и так не очень комфортно чувствую себя, зная, что они есть в Туре. Я прохожу на постоянной основе терапию на фоне всего, что происходит в нашей стране. Поэтому для меня это очень некомфортно и перед мейджором мне хотелось бы быть в балансе, насколько это возможно.

Для меня важно заботиться о своем ментальном здоровье, как на корте, так и за ним, и очень не хочется поддаваться моментам, которые меня могут выбить из равновесия. Понимаю, что там разыгрывались большие суммы и просто за участие можно было получить хорошие средства, но это не о деньгах, это – о внутреннем состоянии, – рассказала Элина Свитолина в интервью BTU.

Напомним, что победителями смешанного разряда на US Open-2025 стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

