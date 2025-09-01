Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Instagram поделилась зажигательным динамичным танцем, который она исполнила вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом. Он был посвящен дню рождения французского теннисиста.

"Еще на один год старше, но все еще мой самый горячий партнер в танцах. С Днем рождения, Гаэль Монфис!" – написала Элина.

Как известно, Свитолина и Монфис начали отношения в 2019 году. Через два года они поженились. В октябре 2022 года у пары родилась дочь Скай, из-за чего Элина делала паузу в своей карьере.

Сейчас Элина Свитолина занимает в мировом рейтинге 15-е место. Монфис, который 1 сентября празднует свой 38-й день рождения, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов располагается на 49-м месте.

