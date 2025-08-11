Элина Свитолина и Барбора Крейчикова встретились в 1/32 финала турнира WTA 1000. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/32 финала

Барбора Крейчикова (Чехия, WTA № 80) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 13) – 2:6, 6:4, 6:3

Свитолина, Костюк и Ястремская узнали первых соперниц на супертурнире в Цинциннати

Свитолина уверенно забрала первый сет, который начала с трех подряд выигранных геймов. Во второй партии при счете 1:1 соперницы обменялись брейками, а при 3:3 украинка не удержала свою подачу – Крейчиковой этого оказалось достаточно для победы в партии. В решающем третьем сете Элина позволила Барборе уйти вперед (было 1:1, а стало 4:1), но забрала ее гейм и до последнего пыталась догнать. К сожалению, Крейчикова на опыте своего уже не отпустила.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

Это была третья очная встреча теннисисток. Барбора Крейчикова в третий раз выиграла у Элины Свитолиной.

Турнир в Цинциннати стал последним для Свитолиной перед US Open 2025, который стартует 24 августа.

