Элина Свитолина и Жасмин Паолини провели вторую встречу полуфинала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Италии. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина – 1:1

Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4

Свитолина и Паолини начали встречу с обмена геймами. Затем Элина сделала брейк сопернице и повела в счете 3:1. Это была заявка на выигрыш стартового сета. Ее первая ракетка Украины подтвердила в девятом гейме вторым брейком, после чего забрала сет себе – 6:3.

В начале второго сета соперницы обменялись брейками. В шестом гейме Свитолина забрала подачу Паолини, вышла вперед 4:2 и должна была увеличивать свое преимущество. Не смогла. Итальянка забрала четыре гейма подряд и выиграла партию – 6:4.

Первый гейм решающего сета Элина выиграла на своей подаче, а потом сделали все, что могли, чтобы забрать и гейм соперницы – имела 5 брейк-пойнтов на подаче Паолини, но ни один из них не реализовала, и уступила в гейме, где было сделано 22 (!!!) розыгрыша. Жасмин после этого сразу сделала Свитолиной брейк, получила преимущество (4:2), но украинка ответила обратным брейком – 4:4. Паолини добавила – снова забрала гейм Элины и на своей подаче закрыла поединок. Общий счет в матче Италия – Украина стал ничейным.

Третья встреча в матче будет парной: Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Надежда Киченок.

