WTA1000, Рим (Италия), грунт, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина, WTA №14) – Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA №72) – 2:0 (6:4, 7:6)

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Первая ракетка Украины решила быстро вернуться на корт после обидного поражения в полуфинале мадридского "тысячника". В 1/32 финала Элина Свитолина встречалась с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Старт первой партии выдался тяжелым для украинки: после 4 геймов Свитолина проигрывала 1:3. Но Элина быстро взяла себя в руки и перевернула игру в свою пользу – 6:4 в сете за украинкой.

Второй сет Свитолина начала прекрасно, забрав четыре из пяти геймов. Но дальше первой ракетке Украины перестало везти. Элина начала допускать банальные ошибки и собирать двойные фолы на подаче. Так 4:1 в пользу Свитолиной превратился в 5:4 для Бузас Манейро. В конце концов счет в сете стал 6:6 и дело дошло до тай-брейка. Там уже украинка не оставила сопернице шанса – 7:2, дальше в турнире шагает Свитолина.

В следующем раунде турнира украинская теннисистка встретится с представительницей США Хейли Баптист (WTA №90), которая одолела "нейтральную" Людмилу Самсонову (WTA №21).

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