Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночный разряд, 1/16 финала.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина) – 0:2 (3:6, 4:6)

Элина Свитолина стала еще одной украинкой (ранее сегодня это сделала Марта Костюк), которая прошла в 1/8 финала WTA 1000, проходящем в Мадриде. В соперницах первой ракетки Украины была казашка российского происхождения Елена Рыбакина, которая является 11-й в списке лучших теннисисток мира.

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Впрочем, статус не помог ей в матче против Свитолиной. Игра продолжалась 1 час 26 минут. В двух сетах Элина победила со счетами 6:3 и 6:4. В первом сете Элина выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не отдала сопернице ни одной своей подачи.

Во второй партии Свитолина вела в счете 3:1, однако оппонентка сумела сократить отставание. Украинка все же удержала преимущество, оформила один эйс и не отдала оппонентке ни одной своей подачи во втором сете.

Добавим, что это была шестая встреча Рыбакиной и Свитолиной, счет равный – 3:3. В следующем раунде соревнований Элина сыграет с гречанкой Марией Саккари (82-я ракетка мира).

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