Элина Свитолина и еще три представительницы Украины выступят на турнире серии WTA 1000.

Согласно жеребьевке, украинки Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева узнали соперниц на хардовом турнире WTA 1000, который состоится в Монреале (Канада) с 27 июля по 7 августа.

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Первой из украинских теннисисток борьбу начнет Стародубцева. В первом раунде ее ждет одна из победительниц квалификации. В случае победы Юлия затем встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Свитолина, имея десятый номер посева, в 1/16 финала сыграет или против одной из квалифаерок, или против Кайлы Кросс, которая получила wild card.

Костюк с 24-м номером посева во втором раунде встретится с победительницей встречи Маркета Вондроушова – Александра Эала.

Ястремская, получив 30-й номер посева, встретится в 1/16 финала или с победительницей квалификации, или с Камилой Осорио.

Первые встречи основной сетки монреальского "тысячника" состоятся 27 июля. Финал запланирован на 7 августа.

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