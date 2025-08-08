Украинка Элина Свитолина в новой версии рейтинга Женской теннисной ассоциации занимает 13-е место. Это самая высокая позиция среди украинских теннисисток: Свитолина – лидер отечественного тенниса.

Второй номер рейтинга среди украинок – Марта Костюк, которая в мировом рейтинге занимает 27-ю позиции, улучшив свое место на одну ступеньку.

31-е место в реестре WTA у Даяны Ястремской. Ее прогресс составил четыре места. Сразу на десять позиций поднялась Юлия Стародубцева – она 63-я в мире.

Топ-10 украинских теннисисток в рейтинге WTA

Первая пятерка мирового рейтинга WTA не претерпела никаких изменений. На шестое место вышла Мэдисон Киз из США. Она подвинула вниз Чжэн Цинвэнь из Китая и американку Аманду Анисимову.

Топ-10 мирового рейтинга

