Украинские теннисистки готовятся возобновить свои выступления на тысячнике в Мадриде, который пришлось прервать из-за массовых отключений света на Пиренеях.

Вчера (28 апреля) Испанию всколыхнул блэкаут, который "вычеркнул" почти весь игровой день престижного турнира в столице. Организаторы Mutua Madrid Open уверяют, что все проблемы с энергоснабжением решены, поэтому теннисисты и теннисистки сегодня возобновят борьбу, начиная с 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Стародубцева вылетела в 1/8 финала тысячника в Мадриде, проиграв титулованной россиянке

Свой обновленный график узнали и три украинки, которые остаются на турнире.

– Элина Свитолина против Марии Саккари – не раньше 16:00 по Киеву (1/8 финала одиночного разряда).

– Людмила Киченок / София Кенин против Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – не раньше 19:00 (1/4 финала парного разряда)

– Марта Костюк против Анастасии Потаповой – не ранее 22:30 (1/8 финала одиночного разряда).