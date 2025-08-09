Три украинки получили оппоненток в борьбе за трофей на турнире серии WTA 1000.

Накануне в первом круге тысячника в Цинциннати стартовала первая украинка – Юлия Стародубцева. 25-летняя теннисистка неожиданно уступила Леолии Жанжан из Франции, которая в мировой классификации занимает 95-ю строчку, и вылетела из турнира. Во втором раунде в борьбу вступят еще три наши землячки.

Стародубцева уступила француженке в трехчасовом поединке и вылетела из супертурнира в Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сойдется в дуэли с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (WTA № 80), которой в первом круге удалось выбить американку Алишу Паркс (WTA № 71). Поединок состоится в воскресенье, 10 августа. Ориентировочное время начала – в 17:00 по киевскому времени.

Марта Костюк будет соревноваться с немкой Татьяной Марией (WTA № 41), которая в первом раунде одолела американку Уитни Осигве (WTA № 144). Начало матча, который состоится в субботу, 9 августа, примерно в 1800.

Даяна Ястремская за выход в 1/16 финала поборется с Викторией Томовой (WTA № 102). Представительница Болгарии на старте тысячника одолела еще одну американку – Энн Ли (WTA № 64). Поединок состоится 10 августа в 17:00.

Напомним, действующей чемпионкой турнира WTA 1000 в Цинциннати является белоруска Арина Соболенко.

