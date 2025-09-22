Четыре украинские теннисистки заявились на хардовый турнир WTA 1000 в Пекине.

Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева выйдут на старт топового турнира серии WTA 1000, который 24 сентября начнется в китайской столице – Пекине.

Стародубцева единственной из украинок возьмет старт с первого раунда, где встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович. Если Юлия победит, то дальше сыграет с пятой сеяной Джессикой Пегулой.

Свитолина, имея 11-й номер посева, во втором круге разделит корт с победительницей встречи первого раунда Татьяна Мария – Мария Боузкова.

Костюк, которая посеяна под 23-м номером, в 1/32 финала (втором раунде) встретится то ли с Магдаленой Френх, то ли с теннисисткой, которая станет победительницей квалификации].

Ястремская, имея 29-й сеяный номер, во втором раунде сыграет либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Жаклин Кристиан.

Встречи первого раунда пекинского тысячника состоятся 24-25 сентября, а матчи второго раунда запланированы на 26-27 сентября. Финал турнира состоится 5 октября.

Действующей чемпионкой соревнований является американка Коко Гофф, которая будет в этом году выступать под вторым номером посева. Лидером посева является Ига Свентек из Польши. Первая ракетка мира Арина Соболенко выступать в Пекине не будет.

