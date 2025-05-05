В понедельник, 5 мая, состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Рим. Украину в этом турнире представят три теннисистки: Элина Свитолина (WTA № 14), Марта Костюк (WTA № 27) и Даяна Ястремская (WTA № 45).

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Первая ракетка Украины Свитолина получила 16-й номер посева и начнет выступления со второго раунда. Ее первая соперница определится в противостоянии Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA № 72) – Ли Энн (США, WTA № 59).

Костюк в 1/64 финала встретится с 19-летней филиппинкой Александрой Эалой (WTA № 70). Если украинка пройдет соперницу, то дальше встретится с автралийкой Дарьей Касаткиной (WTA № 15).

Ястремская в первом круге сойдется с россиянкой Анастасией Потаповой (WTA № 34), а если победит ее, то сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

К слову, еще одна украинка – Юлия Стародубцева (WTA № 80) – уже успела вылететь из турнира. В первом раунде отбора она уступила Майе Хвалиньской из Польши (WTA № 124).

Напомним, "тысячник" в Риме пройдет с 6 по 18 мая.

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