Элина Свитолина в очередной раз напомнила миру об одном из самых больших преступлений России в захватнической войне против Украины.

Первая ракетка Украины сделала эмоциональную публикацию в поддержку плана "Bring Kids Back UA", который направлен на возвращение домой похищенных Россией детей во время войны.

Свитолина разбила другую украинку и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Руане

"В эту Пасху, когда многие из нас окружены семьей, тысячи украинских детей все еще далеко от дома – потому что их похитила Россия. Возвращение всех украинских детей в нынешнем мирном процессе должно быть элементом, который не подлежит обсуждению. Я делюсь этим сегодня, чтобы четко сказать: #ChildrenAreNonNegotiable (Дети не договорные). Каждый ребенок должен вернуться домой. Никаких исключений или условий", – написала Свитолина в Instagram.

Напомним, параллельно Элина выступает на турнире WTA 250 в Руане. Украинка сегодня (18 апреля) сыграет против испанки Джессики Бузас Манейро в рамках четвертьфинала.