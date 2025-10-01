Свитолина эмоционально отреагировала на решение Монфиса о завершении карьеры
21:15 - Читати українською
Элина Свитолина оставила комментарий к сообщению Гаэля Монфиса.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на решение мужа Гаэля Монфиса о сроках завершения своей теннисной карьеры.
Муж Свитолиной анонсировал завершение карьеры
"Не могу дождаться, когда начну этот новый этап вместе с тобой. Мы тебя любим", – написала Свитолина в Instagram.
Напомним, недавно сама Свитолина объявила о досрочном завершении текущего сезона и откровенно рассказала о своем состоянии в конце 2025 года.
Свитолина сообщила о проблемах и поделилась планами: "Я не чувствую себя собой"
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter