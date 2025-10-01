Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на решение мужа Гаэля Монфиса о сроках завершения своей теннисной карьеры.

Муж Свитолиной анонсировал завершение карьеры

"Не могу дождаться, когда начну этот новый этап вместе с тобой. Мы тебя любим", – написала Свитолина в Instagram.

Напомним, недавно сама Свитолина объявила о досрочном завершении текущего сезона и откровенно рассказала о своем состоянии в конце 2025 года.

Свитолина сообщила о проблемах и поделилась планами: "Я не чувствую себя собой"