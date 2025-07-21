Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины. Она в новом рейтинге WTA занимает 13-е место, имея 2794 зачетных пункта. Украинка улучшила свою позицию на одну строчку.

Ястремская снялась с престижного турнира, где должна была быть третьей сеяной – украинка имеет проблемы с документами

Второй номер среди украинок у Марты Костюк – она, как и до этого, является 27-й ракеткой планеты.

Даяна Ястремская достигла прогресса на шесть мест – у нее в мировом реестре 33-я позиция.

Стоит отметить Дарью Снигур, которая вернулась в топ-200. К этому рубежу приближается и Анастасия Соболева – она пока 216-я, но улучшила свою позицию на 17 строчек.

Топ-10 украинских теннисисток в рейтинге WTA

В первой десятке мирового реестра не произошло ни одного изменения. В тройку лучших входят Арина Соболенко, Коко Гофф и Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации

Стародубцева во втором матче за один день разгромно победила и вышла в основу большого турнира