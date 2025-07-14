Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины. Впрочем, в мировом реестре она с 13-й позиции перешла на 14-ю. Напомним, на Уимблдоне-2025 украинка дошла до третьего круга, где уступила Элизе Мертенс из Бельгии.

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Также один шаг назад в рейтинге сделала Марта Костюк. Она является 27-м номером в рейтинге WTA.

Даяна Ястремская, которая, как и Свитолина, на Уимблдоне-2025 провела три встречи, поднялась на три позиции и занимает сегодня 39-е место.

Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина совершили откат назад. Для Калининой падение уже является нормой – она теряет позиции в каждом новом рейтинге. Зато Александра Олейникова поднялась на 23 места и занимает сейчас 170-ю позицию. Дарья Снигур потеряла 39 строчек – она выпала из топ-200 (201-е место).

Топ-10 украинских теннисисток в рейтинге WTA

Первым номером мирового рейтинга остается Арина Соболенко. Вторая позиция у американки Коко Гофф. В тройку лучших ворвалась представительница Польши Ига Свентек – чемпионка Уимблдона-2025. Финалистка травяного мейджора Аманда Анисимова поднялась в топ-10 – она занимает седьмую позицию.

Топ-10 мирового рейтинга

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