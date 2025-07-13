Элина Свитолина и Даяна Ястремская единственными из украинских теннисисток вышли в третий круг травяного мейджора. Как следствие, они заработали больше других представительниц Украины, а именно, по 152 тысячи фунтов.

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Ястремская также выступала в парном разряде, где сыграла лишь одну встречу. Она принесла Даяне еще 8 250 фунтов.

Юлия Стародубцева покинула Уимблдон-2025 после второго раунда. За свое выступление она получила от организаторов 99 тысяч фунтов.

Марта Костюк из основной сетки одиночного разряда вылетела первой из украинок. Она заработала 66 тысяч фунтов. Также она затем провела две встречи в парном разряде, что принесло ей вместе с партнершей 26 тысяч фунтов.

Александра Олейникова и Дарья Снигур, которые не смогли попасть в основу через квалификацию, получили чеки соответственно на 15 500 (за первый круг отбора) и 26 000 (за второй круг в квалификации) фунтов.

Людмила Киченок в дуэте с Эллен Перес покинула Уимблдон в 1/8 финала и заработала вместе с партнершей 43 750 фунтов. В паре также выступали Надежда Киченок и Стародубцева, но они проиграли уже в первом раунде – это принесло им на двоих 16 500 фунтов.

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