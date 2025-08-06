Четыре представительницы Украины поведут борьбу за трофей на турнире серии WTA 1000.

Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева стали участницами жеребьевки элитного хардового турнира, который состоится в Цинциннати (США) накануне проведения Открытого чемпионата США.

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Свитолина будет выступать под десятым номером посева и возьмет старт со второго раунда. Она встретится с победительницей матча Алиша Паркс (США) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Костюк получила 25-й номер среди сеяных. Она, как и Свитолина, также будет стартовать со второго раунда. Там ее будет ждать или Татьяна Мария из Германии, или одна из победительниц квалификации.

Ястремская с 32-м номером посева тоже выйдет на старт не в первом раунде, а во втором – то есть, в 1/32 финала. Даяна сыграет либо с Энн Ли (США), либо с кем-то из квалификации.

Стародубцева единственной из украинок начнет выступления с 1/64 финала и сыграет против одной из победительниц квалификации.

Турнир WTA 1000 в Цинциннати возьмет старт 7 августа. Его действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

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