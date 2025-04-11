В пятницу, 11 апреля, сборная Украины стартует в новом формате Кубка Билли Джин Кинг. Начиная с 2022 года украинки были регулярными участницами матчей квалификационного раунда турнира, однако во всех трех предыдущих противостояниях так и не выходили в финальную стадию Кубка. В этом году Украина из-за изменения формата квалификационного этапа должна опередить сразу двух соперниц в борьбе за место в финальной части – Польшу и Швейцарию.

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В каждом противостоянии Украина проведет по три матча (два одиночных и один парный). Первым соперником "сине-желтых" станет Польша. По сообщению Общественное Спорт, начнет "битву за финал" Марта Костюк, которой будет противостоять Катажина Кава.

После этого противостояния в дуэли сойдутся первая ракетка Украины Элина Свитолина и Магда Линетт. Последним матчем станет парный матч с участием сестер Киченок против Майи Хвалинской и Мартыны Кубки. Стартует действо в 16:00 по Киеву.

Напомним, лидер сборной Польши Ига Свьонтек турнир пропускает. Поединки против Швейцарии состоятся в субботу, 12 апреля.

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