Элина Свитолина и Марта Костюк завершили свои выступления на канадском "тысячнике" на стадии 1/4 финала.

Первая ракетка Украины Свитолина, как известно, в ночь на 6 августа уступила в четвертьфинальной встрече бывшей первой ракетке планеты Наоми Осаке в двух сетах – 2:6, 2:6.

Свитолина проиграла 49-й ракетке мира битву за полуфинал тысячника – на турнире не осталось украинок (ВИДЕО)

Напомним, днем ранее Марта Костюк не доиграла свой матч 1/4 финала против экс-россиянки Елены Рыбакиной, которая сейчас представляет Казахстан. Украинка отказалась от продолжения борьбы в разгар второго сета, получив повреждение.

Осака после победы над Свитолиной встретится в полуфинале с датчанкой Кларой Таусон – она вышла в полуфинал, обыграв Мэдисон Киз. Рыбакину ждет встреча с представительницей Канады Викторией Мбоко, которая имеет на турнире wild card.

WTA 1000, Монреаль (Канада), пары 1/2 финала

Виктория Мбоко (Канада, WTA № 85) – Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 12)

Наоми Осака (Япония, WTA № 49) – Клара Таусон (Дания, WTA № 19)

"Надеюсь, россияне убьют всех украинцев": Свитолина показала угрозы, которые получила после поражения Осаке