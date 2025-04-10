Сборная Украины по теннису выходит на финишный этап подготовки к матчам против Польши и Швейцарии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Звездный состав "сине-желтых" в польском Радоме проводит последние тренировки под присмотром капитана Ильи Марченко.

Свитолина оценила шансы Украины в Кубке Билли Джин Кинг на фоне потери главных звезд соперниц

"Заряженные, сплоченные, готовы бороться", – говорится в публикации Svitolina Foundation. Напомним, в состав сборной Украины вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

11 апреля украинки сойдутся со сборной Польши, которая является хозяйкой корта. На следующий день "сине-желтые" померяются силами со Швейцарией. Из квалификационной группы на Кубок Билли Джин Кинг выходит только одна сборная.