Свитолина и компания показали последние тренировки перед матчами Кубка Билли Джин Кинг –кадры работы звездного состава
Сборная Украины по теннису выходит на финишный этап подготовки к матчам против Польши и Швейцарии в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Звездный состав "сине-желтых" в польском Радоме проводит последние тренировки под присмотром капитана Ильи Марченко.
Свитолина оценила шансы Украины в Кубке Билли Джин Кинг на фоне потери главных звезд соперниц
"Заряженные, сплоченные, готовы бороться", – говорится в публикации Svitolina Foundation. Напомним, в состав сборной Украины вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
11 апреля украинки сойдутся со сборной Польши, которая является хозяйкой корта. На следующий день "сине-желтые" померяются силами со Швейцарией. Из квалификационной группы на Кубок Билли Джин Кинг выходит только одна сборная.