Элина Свитолина и Даяна Ястремская в понедельник, 25 августа, проведут встречи первого раунда Открытого чемпионата США.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выйдет на корт в Нью-Йорке в 18:00 по киевскому времени. Она первым запуском на корте №6 встретится с так называемой "нейтральной" Анастасией Павлюченковой.

Стародубцева без шансов завершила борьбу на старте US Open – "нейтралка" из России прошла дальше

Первую ракетку Украины Элину Свитолину ждет встреча с Анной Бондарь из Венгрии на центральном корте мейджора. Теннисистки должны сыграть четвертым запуском, ориентировочное время начала их матча – не ранее 23:30 по киевскому времени.

Напомним, что в ночь на 25 августа Юлия Стародубцева первой из представительниц Украины начала борьбу на US Open – она проиграла в первом раунде Анне Блинковой в двух сетах (3:6, 1:6).

147-я ракетка мира отправила домой сеяную "нейтралку" из России – первая сенсация на US Open-2025