Четыре украинские теннисистки поборются за награды в Мадриде на турнире WTA 1000.

Элина Свитолина, Марта Костюк, которые являются сеяными, а также Даяна Ястремская и Ангелина Калинина будут выступать в Мадриде в основе турнира WTA 1000.

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Свитолина начнет турнир со второго круга, где сыграет против победительницы пары Жаклин Кристиан (Румыния)/Соней Картел (Великобритания). Марта Костюк, которая впервые попала на турнир, будет противостоять Сюзан Ламменс (Нидерланды) или Эмми Радукану (Великобритания).

Даяне Ястремской еще придется подождать результатов квалификации, чтобы узнать имя соперницы. Ангелина Калинина в первом раунде сыграет против Ирины-Камелии Бегу (WTA №74).

Кроме того, в квалификации турнира примут участие Юлия Стародубцева, которая будет противостоять Хло Паке, и Диана Снигур, как сыграет с аргентинкой Марией Карле.

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