Элина Свитолина и Паула Бадоса провели вторую встречу матча 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Кубок Билли Джин Кинг 2025, 1/4 финала, хард

Испания – Украина – 0:2

Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7

Свитолина и Бадоса в середине первого сета обменялись брейками – сначала испанка забрала подачу украинки, которая ей сразу ответила. 3:3. При счете 5:4 в свою пользу Элина не реализовала сетбол на мячах соперницы, после чего та забрала свой гейм, сделала брейк и закрыла партию в свою пользу с тремя сетболами (Свитолина отыграла только один).

Второй сет Свитолина сыграла мощнее и собраннее первого. Она постоянно давила на Бадосу, сделали два брейка и уверенно победила – 6:2.

В третьем сете Элина имела преимущество, но постепенно отдала инициативу, позволив Пауле отыграться, проигрывая 0:3. Свитолина в итоге на характере вытянула игру и победила со счетом 7:5.

Таким образом Украина вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, где сыграет против Италии. Стоит заметить, что украинки впервые в истории пробились в 1/2 финала.

Третья встреча поединка будет парной – Людмила Киченок и Надежда Киченок сыграют против Алены Большовой и Кристины Букши.

