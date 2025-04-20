WTA 250, Руан (Франция), грунт, финал

Элина Свитолина (Украина, WTA №18) – Ольга Данилович (Сербия, WTA №39) – 2:0 (6:4, 7:6)

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Элина Свитолина после победы над румынкой Русе в полуфинале, усиленно готовилась к финальному матчу. На финал против Ольги Данилович прибыл муж украинской теннисистки Гаэль Монфис, ожидая отпраздновать победу на турнире в Руане вместе.

Первые два гейма были за Данилович. После стартового шока третий гейм Свитолина начала с подачи навылет. Эйс украинки уменьшил уверенность сербской теннисистки. Как только счет в сете стал 1:3 в пользу Данилович, украинка существенно прибавила в игре и победила в трех геймах подряд и вышла вперед. Далее на кураже Свитолина уверенно забрала сет со счетом 6:4.

Вторая партия была уже сложнее для украинки, ведь Данилович провела серьезную работу над ошибками во время перерыва между сетами. Свитолина сохраняла надежды на быстрое завершение второго сета и матча в целом, но сербская теннисистка долго не пускала украинку к брейк-пойнту и из последних сил дожала до тай-брейка. Там уже сильнее оказалась Свитолина, отыграв два сет-пойнта. Сет закончился сумасшедшим тай-брейком со счетом 10:8, благодаря которому украинка оформила победу не только в партии, но и на турнире в целом.

Триумф в Руане принес Элине Свитолиной 18-й трофей в карьере.

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