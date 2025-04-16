"Я чувствую себя прекрасно. Очень рада быть здесь впервые. Это потрясающий турнир, я много о нём слышала и рада, что решила сюда приехать. Очень довольна этим решением. Счастлива, что у меня есть возможность провести несколько матчей на этом корте. Организация замечательная, чувствую, что меня здесь очень тепло приняли. И да, с нетерпением жду завтрашнего дня.

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Уже немного представляю, чего ожидать. Для меня сейчас главное – сконцентрироваться на себе. Нужно быстро восстановиться, как я уже говорила, постараться показать свой лучший теннис, сфокусироваться на тех элементах, над которыми я работала. Постараться выложиться на сто процентов, хорошо двигаться, хорошо играть и быть настроиться ментально", – поделилась Свитолина в комментарии ВТУ.

Напомним, Свитолина и Тайхманн встретятся завтра в матче первого круга турнира WTA 250. Интересно, что всего два дня назад Элина победила швейцарку на турнире Кубка Билли Джин Кинг.

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