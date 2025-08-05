Элина Свитолина попытается пройти экс-первую ракетку мира Наоми Осаку на пути к полуфиналу крупного канадского турнира.

Первую ракетку Украины Элину Свитолину ждет встреча с представительницей Японии Наоми Осакой, которая в свое время была лидером мирового рейтинга, является четырехкратной чемпионкой мейджоров, а сейчас занимает 49-е место в реестре Женской теннисной ассоциации.

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Матч состоится в ночь на среду, 6-е августа. Начало – не раньше 02:30 по киевскому времени. Трансляция встречи будет доступна на телеканале Setanta Sports+.

Свитолина на турнире WTA 1000 в Монреале переиграла поочередно двух "нейтральных" россиянок Камиллу Рахимову и Анна Калинскую, а также американку Аманду Анисимову. Осака имеет в своем активе победы над Арианой Арсено из Канады, "нейтральной" Людмилой Самсоновой и представительницами Латвии Еленой Остапенко и Анастасией Севастовой.

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