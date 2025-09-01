Ига Свентек и Екатерина Александрова разыграли путевку в топ-8 Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, 1/8 финала

Екатерина Александрова (WTA № 12) – Ига Свентек (Польша, WTA № 2) – 3:6, 1:6

Свентек победила россиянку и вышла в 1/16 финала US Open-2025 – ВИДЕО

Свентек имела неоспоримое преимущество над соперницей из России, которая, напомним, выступает под так называемым "нейтральным" статусом. Александрова в итоге порадовала себя лишь четырьмя геймами и уступила в двух сетах – Ига победила за 1 час 6 минут.

Теннисистки провели седьмую очную встречу, Свентек победила в пятый раз.

Ига Свентек вышла в четвертьфинал четвертого из четырех мейджоров текущего сезона. Такого показателя она достигла в возрасте 24 лет 85 дней. С 2005 года она стала самой молодой теннисисткой с подобным результатом после Марии Шараповой (18 лет и 132 дня).

