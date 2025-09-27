Свентек установила рекорд "тысячников" и вышла в 1/16 финала турнира в Пекине
Ига Свентек победила во втором раунде турнира серии WTA 1000 в Китае.
WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/32 финала
Ига Свентек (Польша, WTA № 2) – Юань Юэ (Китай, WTA № 110) – 6:0, 6:3
Польская теннисистка Ига Свентек начала выступления на "тысячнике" в Пекине. Первой соперницей бывшей первой ракетки планеты стала представительница Китая Юань Юэ, которая не входит даже в топ-100 рейтинги Женской теннисной ассоциации.
Свентек одержала уверенную победу в двух партиях за 1 час 16 минут. В стартовой партии Ига уничтожила соперницу всухую со счетом 6:0. Этот выигрыш позволил польской теннисистке довести количество своих победных сетов под ноль на "тысячниках" в истории до 34. Это рекорд соревнований с момента введения такого формата в 2009 году.
В следующем раунде Свентек сыграет против Камилы Осорио (WTA №83) из Колумбии
