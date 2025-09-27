WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/32 финала

Ига Свентек (Польша, WTA № 2) – Юань Юэ (Китай, WTA № 110) – 6:0, 6:3

Костюк разгромом за 59 минут стартовала на супертурнире в Пекине

Польская теннисистка Ига Свентек начала выступления на "тысячнике" в Пекине. Первой соперницей бывшей первой ракетки планеты стала представительница Китая Юань Юэ, которая не входит даже в топ-100 рейтинги Женской теннисной ассоциации.

Свентек одержала уверенную победу в двух партиях за 1 час 16 минут. В стартовой партии Ига уничтожила соперницу всухую со счетом 6:0. Этот выигрыш позволил польской теннисистке довести количество своих победных сетов под ноль на "тысячниках" в истории до 34. Это рекорд соревнований с момента введения такого формата в 2009 году.

В следующем раунде Свентек сыграет против Камилы Осорио (WTA №83) из Колумбии

34 - Iga Swiatek (34) is now the player with the most sets with a 6-0 score line in WTA-1000 since the format introduction in 2009. Annihilate. #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/9DVX7kdEv0 — OptaAce (@OptaAce) September 27, 2025

Свёнтек устроила перепалку с журналистом после поражения на US Open: "Что вы здесь делаете?" (ВИДЕО)