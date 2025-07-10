Свентек стала единственной обладательницей уникального достижения в нынешнем женском туре – ВИДЕО
Ига Свентек впервые в карьере вышла в финал Уимблдона.
Польская теннисистка в полуфинале мейджора в двух сетах уверенно переиграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич – 6:2, 6:0. Выигрыш позволил Свентек впервые добраться до финальной встречи на Уимблдоне.
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Ига, выйдя в финал травяного мейджора, стала единственной действующей теннисисткой, которая выходила в финалы турниров серии Grand Slam в женском одиночном разряде на всех покрытиях.
Свентек, как известно, является пятикратной чемпионкой мейджоров. Она четыре раза брала титул на Ролан Гаррос (2020, 2022-2024) и один раз побеждала на Открытом чемпионате США (2022). В 2022 и 2025 годах Ига на Открытом чемпионате Австралии доходила до полуфинала – это ее лучший результат на этом турнире.
В финале Уимблдона-2025 Ига Свентек встретится с представительницей США Амандой Анисимовой.
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