Ига Свентек и Людмила Самсонова, а также Мирра Андреева и Белинда Бенчич определили последних полуфиналисток Уимблдонского турнира 2025 года. Результаты встреч и отчет о них – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, женщины, 1/4 финала

Ига Свентек (Польша, WTA № 8) – Людмила Самсонова (WTA № 19) – 6:2, 7:5

Мирра Андреева (WTA № 7) – Белинда Бенчич (Швейцария, WTA № 35) – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)

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Свентек, которая когда-то была первой ракеткой мира, а сейчас занимает восьмое место в мировом рейтинге, в пятом очном поединке с так называемой "нейтралкой" Самсоновой уверенно одержала пятую победу над соперницей. Чтобы отправить уроженку болотного государства домой с Уимблдона Иге понадобился 1 час 50 минут.

Свентек впервые в карьере вышла в 1/2 финала Уимблдона. В целом она проведет девятый полуфинал на турнирах серии Grand Slam и третий – в 2025 году.

Jazda!



Iga Swiatek defeats Liudmila Samsonova 6-2, 7-5 to reach her first #Wimbledon semi-final pic.twitter.com/AWlIo5Jsbg — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

Соперницей Иги Свьонтек в борьбе за путевку в финал станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич (WTA № 35), которая двумя победами на тай-брейке одолела еще одну теннисистку из страны-оккупанта с "нейтральным" статусом Мирру Андрееву (WTA № 7). Для победы Бенчич потратила 2 часа 10 минут.

Brilliant Bencic does it again ?



Belinda Bencic defeats Mirra Andreeva 7-6(3), 7-6(2) to reach her first ever #Wimbledon semi-final - and she does it in some style! pic.twitter.com/KfjjZv0RrU — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

Вторую пару полуфинала Уимблдонского турнира составят Арина Соболенко и американская теннисистка Аманда Анисимова.

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