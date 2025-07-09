Свентек с карьерным рекордом вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Бенчич – две россиянки "депортированы" домой
Ига Свентек и Людмила Самсонова, а также Мирра Андреева и Белинда Бенчич определили последних полуфиналисток Уимблдонского турнира 2025 года. Результаты встреч и отчет о них – читайте в этой новости "Футбол 24+".
Уимблдон-2025, трава, женщины, 1/4 финала
Ига Свентек (Польша, WTA № 8) – Людмила Самсонова (WTA № 19) – 6:2, 7:5
Мирра Андреева (WTA № 7) – Белинда Бенчич (Швейцария, WTA № 35) – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)
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Свентек, которая когда-то была первой ракеткой мира, а сейчас занимает восьмое место в мировом рейтинге, в пятом очном поединке с так называемой "нейтралкой" Самсоновой уверенно одержала пятую победу над соперницей. Чтобы отправить уроженку болотного государства домой с Уимблдона Иге понадобился 1 час 50 минут.
Свентек впервые в карьере вышла в 1/2 финала Уимблдона. В целом она проведет девятый полуфинал на турнирах серии Grand Slam и третий – в 2025 году.
Соперницей Иги Свьонтек в борьбе за путевку в финал станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич (WTA № 35), которая двумя победами на тай-брейке одолела еще одну теннисистку из страны-оккупанта с "нейтральным" статусом Мирру Андрееву (WTA № 7). Для победы Бенчич потратила 2 часа 10 минут.
Вторую пару полуфинала Уимблдонского турнира составят Арина Соболенко и американская теннисистка Аманда Анисимова.
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