Ига Свентек и Екатерина Александрова встретились в финале турнира WTA 500 в Сеуле (Корея). Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 500, Сеул (Корея), хард, женщины, финал

Ига Свентек (Польша, WTA № 2) – Екатерина Александрова (WTA № 11) – 1:6, 7:6 (7:3), 7:5

Польская теннисистка Ига Свентек в первом сете встречи с так называемой "нейтральной" Александровой пережила настоящее унижение, уступив со счетом 1:6. Провал в игре сразу к улучшению действий Свентек не привел – вторая партия получилась максимально равной, а ее судьба решилась только на тай-брейке, который выиграла Ига.

В решающем сете все решил 12-й гейм на подаче представительницы России. Александрова подавала, но Свентек это не помешало получить преимущество (40:15) и со второй попытки закрыть партию и всю встречу в свою пользу.

