Ига Свентек в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати обыграла Анастасию Потапову.

Победа над якобы "нейтральной" россиянкой стала для Свентек 300-й в карьере. Для достижения такого показателя Иге пришлось провести 372 встречи, сообщает OptaAce.

Костюк узнала имя соперницы в матче за выход в 1/8 финала тысячника в США – это экс-первая ракетка мира

Быстрее, чем Свентек, до отметки в 300 побед в истории мирового тенниса добиралась только Серена Уильямс. Легендарная американка достигла такого результата в 360 поединках.

Свентек в 2025 году на "тысячниках" имеет теперь 20 побед. Она единственная в Туре на сегодня, кто имеет минимум 20 поединков на турнирах категории WTA 1000 за последние четыре сезона (2022 – 24, 2023 – 27, 2024 – 30, 2025 – 20).

Ига Свентек в 1/16 финала турнира в Цинциннати встретится с украинкой Мартой Костюк.

