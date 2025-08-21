Ига Свентек и Каспер Рудд провели против Сары Эррани и Андреа Вавассори финальную встречу Открытого чемпионата США в смешанных парах. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, микст, финал

Ига Свентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) – Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия) – 3:6, 7:5, 6:10

Решающая встреча в миксте на US Open-2025 была сыграна по стандартным правилам, хотя до этого все матчи турнира проводились из сетов до четырех очков, или до пяти, если счет был равным 3:3.

Первая партия финала осталась за итальянцами Эррани и Вавассори. Звездные Свентек и Рууд не капитулировали, но были очень близки к этому – во втором сете проигрывали 3:5. После этого они забрали свой гейм, сделали брейк, такую комбинацию провернули во второй раз и победили.

В решающем сете Эррани и Вавассори были увереннее Свентек и Рууда. Представители Италии сразу повели в счете 4:0 и в дальнейшем своего не отпустили – 10:6.

Финальная игра продолжалась 1 час 31 минуту. Эррани и Вавассори второй раз подряд стали чемпионами US Open в миксте. Победа принесла им один миллион долларов призовых.

