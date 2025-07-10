Ига Свентек и Белинда Бенчич провели встречу 1/2 финала Уимблдона-2025. Результат и отчет о матче – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, женщины, 1/2 финала

Белинда Бенчич (Швейцария, WTA № 35) – Ига Свентек (Польша, WTA № 8) – 2:6, 0:6

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Свентек не столкнулась с проблемами в полуфинальной встрече с Бенчич. За 71 минуту игрового времени Ига одержала уверенную победу в двух сетах.

Еще какая-то борьба была на корте в первом сете – Белинда смогла взять два гейма, но это было лишь временное сопротивление с ее стороны. А вот вторая партия стала издевательством над представительницей Швейцарии со стороны польской теннисистки – Свентек забрала подряд шесть геймов и легко выиграла.

В финале Свентек ждет американка Аманда Анисимова, которая, напомним, в первом полуфинале Уимблдона-2025 переиграла Арину Соболенко в трех сетах.

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