Ига Свентек и Елена Рыбакина встретились в полуфинале турнира серии WTA 1000. Результат и отчет о встрече – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан, WTA № 10) – Ига Свентек (Польша, WTA № 3) – 5:7, 3:6

Бывшая представительница России Елена Рыбакина, которая сейчас выступает за Казахстан, не была фавориткой встречи, но начала ее достаточно уверенно. В седьмом гейме первого сета она забрала подачу Свентек, выиграла свой гейм и повела в счете 5:3. Впрочем, после этого экс-россиянка шокировала – она почти полностью остановилась. Ига оформила мощный камбэк, забрав четыре гейма подряд, и выиграла партию.

Во втором сете Свентек при счете 2:1 в свою пользу сделала брейк Рыбакиной, а затем уверенно сохраняла преимущество за собой и довела игру до победного завершения.

В финале Свентек ждет либо "нейтральная" Вероника Кудерметова, либо Жасмин Паолини из Италии, которые встретятся во втором полуфинале.

