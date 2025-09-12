Чемпион UFC в легком весе Топурия вдруг начал угрожать Кроуфорду, который готовится к мегапоединку против Канело Альвареса: "Я не буду говорить о том, что произошло бы между мной и Кроуфордом в октагоне. Я расскажу о том, что произошло бы в ринге. Я уложил бы его спать при первом же контакте".

Усик сделал прогноз на супербой Кроуфорд – Альварес

Ответ Кроуфорда был не менее дерзким: "Этот чувак пьян. Многие из ММА любят "прибухнуть". Очевидно, что в тот день он был "под мухой".

Terence Crawford responds to UFC star Ilia Topuria’s call out pic.twitter.com/kWNZCMA2Sz — Sun Sport (@SunSport) September 10, 2025

Топурия не стерпел и встал на защиту своего вида спорта: "Меня цепляет только одно – когда боксеры начинают рассуждать о смешанных единоборствах. Что-то там критикуют нас, пытаются унизить.

Правда в том, что многие наши бойцы пробовали свои силы в боксе, а много ли их представителей тестировали себя в ММА? Если кто-то захочет это сделать – вы знаете, где меня искать".

Ilia Topuria responds to Terence Crawford's comments, and is tired of boxers putting down MMA fighters:



"What bothers me lately is that a lot of boxers come out, interfere with our game, criticize us and try to put us down. The truth is, there are many MMA athletes who have… pic.twitter.com/WF7b1ZEkqV — Championship Rounds (@ChampRDS) September 11, 2025

Напомним, бой между Альваресом и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг).