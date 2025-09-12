Суперзвезды бокса и UFC сцепились во взаимных унижениях: ""Этот чувак пьян" (ВИДЕО)
Илия Топурия и Теренс Кроуфорд устроили трешток, хотя представляют разные виды спорта.
Чемпион UFC в легком весе Топурия вдруг начал угрожать Кроуфорду, который готовится к мегапоединку против Канело Альвареса: "Я не буду говорить о том, что произошло бы между мной и Кроуфордом в октагоне. Я расскажу о том, что произошло бы в ринге. Я уложил бы его спать при первом же контакте".
Ответ Кроуфорда был не менее дерзким: "Этот чувак пьян. Многие из ММА любят "прибухнуть". Очевидно, что в тот день он был "под мухой".
Топурия не стерпел и встал на защиту своего вида спорта: "Меня цепляет только одно – когда боксеры начинают рассуждать о смешанных единоборствах. Что-то там критикуют нас, пытаются унизить.
Правда в том, что многие наши бойцы пробовали свои силы в боксе, а много ли их представителей тестировали себя в ММА? Если кто-то захочет это сделать – вы знаете, где меня искать".
Напомним, бой между Альваресом и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг).