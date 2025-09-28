Джейсон Тейтум, главная звезда Бостон Селтикс, поразил болельщиков невероятной скоростью восстановления. Форвард, который перенес операцию из-за разрыва ахиллова сухожилия, уже вернулся к тренировкам – видео с его занятиями распространяют в соцсетях.

Суперзвезду Бостона срочно прооперировали – он пропустит около года

Тейтум получил травму во время четвертьфинального матча плей-офф НБА против Нью-Йорк Никс. В неигровом эпизоде за три минуты до завершения встречи Тейтум повредил ногу и покинул площадку на колесном кресле. Сразу после медобследования баскетболист был прооперирован. Врачи прогнозировали, что на восстановление понадобится минимум год, а сезон для него завершен. Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк также оценивал перспективы возвращения как минимум через 12 месяцев.

Однако уже сейчас Тейтум снова работает с мячом на паркете. Это видео стало сенсацией для фанатов НБА, ведь игрок не только быстрее восстанавливается, чем ожидалось, но и демонстрирует готовность вернуться на к игре на старте регулярного сезона.

Напомним, с момента дебюта в НБА в 2017 году Джейсон Тейтум провел наибольшее количество матчей среди всех игроков лиги – 706 поединков в регулярном сезоне и плей-офф.

Jayson Tatum is back hooping already.



Oh my.



h/t @LUJBMedia



pic.twitter.com/G1eGvbToUb — NBA Retweet (@RTNBA) September 28, 2025

