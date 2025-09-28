Суперзвезда НБА шокировал возвращением к тренировкам в рекордные сроки – он должен был пропустить год (ВИДЕО)
Лидер Бостон Селтикс Джейсон Тейтум после серьезной операции неожиданно возобновил тренировки.
Джейсон Тейтум, главная звезда Бостон Селтикс, поразил болельщиков невероятной скоростью восстановления. Форвард, который перенес операцию из-за разрыва ахиллова сухожилия, уже вернулся к тренировкам – видео с его занятиями распространяют в соцсетях.
Тейтум получил травму во время четвертьфинального матча плей-офф НБА против Нью-Йорк Никс. В неигровом эпизоде за три минуты до завершения встречи Тейтум повредил ногу и покинул площадку на колесном кресле. Сразу после медобследования баскетболист был прооперирован. Врачи прогнозировали, что на восстановление понадобится минимум год, а сезон для него завершен. Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк также оценивал перспективы возвращения как минимум через 12 месяцев.
Однако уже сейчас Тейтум снова работает с мячом на паркете. Это видео стало сенсацией для фанатов НБА, ведь игрок не только быстрее восстанавливается, чем ожидалось, но и демонстрирует готовность вернуться на к игре на старте регулярного сезона.
Напомним, с момента дебюта в НБА в 2017 году Джейсон Тейтум провел наибольшее количество матчей среди всех игроков лиги – 706 поединков в регулярном сезоне и плей-офф.
