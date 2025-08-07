Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) готов пожертвовать статусом чемпиона мира по версиям ԜВС и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг) ради действительно эпохального противостояния.

Японец подтвердил свое намерение набрать немного килограммов и подняться во второй легчайший вес (до 55,3 кг), где ждет не менее звездный земляк – абсолютный чемпион Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО).

"Перехожу ли я во второй легчайший вес в следующем бою? Да. Откажусь ли я от титулов в легчайшем весе? Да, думаю, что так и будет", – приводит слова Накатани Boxing Scene.

Правда, мегабой японцев точно не состоится в 2025 году, поскольку их график уже расписан. На 14 сентября у Иноуэ запланирована защита титулов против узбека Муроджона Ахмадалиева. Затем в конце года в Японии готовится грандиозный ивент от Турки Аль аш-Шейха с участием Наои и Накатани. Уже известно, что соперником Иноуэ станет мексиканец Алан Пикассо, а Дзунто должен сразиться с американцем Рамоном Карденасом.

