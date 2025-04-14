Вступила в бой вторая полуфинальная пара Суперлиги Украины по баскетболу. Результат матча – в этой новости.

Плей-офф Суперлиги, полуфинал, первый матч

Киев-Баскет – Ровно – 75:69 (28:18, 23:20, 12:18,12:13)

Столичный клуб получил 10 очков преимущества в первой четверти, и это оказалось решающим вплоть до финальной сирены. Вторая часть матча была за Ровно, однако гостям все же пришлось мириться с поражением.

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Самым результативным в составе Киев-Баскета стал Денис Клевзуник (24 очка, 8 подборов, 2 ассиста). Американский легионер ровенчан Си Джей Уильямсон ответил своими 24 баллами, к которым добавил 12 подборов.

Таким образом Киев-Баскет повел в серии до двух побед. Повторная встреча в Ровно состоится 17 апреля. Напомним, в другом полуфинале Днепр минимально опережает Черкасские Мавпы.