Плей-офф Суперлиги, полуфинал, первый матч

Днепр – Черкасские Мавпы – 63:48 (19:18, 16:8, 15:7, 13:15)

Суперлига, полуфинал: Киев-Баскет повел в серии против Ровно

Днепр дома уверенно одолел Черкасских Мавп. Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом днепрян, а уже к третьей 10-минутке они увеличили отрыв до 17 очков. В последней четверти хозяева уступили, но одержали общую победу в матче.

Самым результативным игроком матча стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, которому удалось набрать 16 очков.

К слову, Днепр продолжил свою победную серию в чемпионате, которая длится 35 матчей. Последний раз днепряне уступали в Суперлиге в апреле 2024 года в матче именно против Черкасских Мавп (97:98).

Напомним, в другом полуфинале Киев-Баскет одолел Ровне (75:69).

Вторые матчи полуфинальной серии состоятся 16-17 апреля. В среду, 16 апреля, Черкасские Мавпы будут принимать дома Днепр, а Киев-Баскет в четверг, 17 апреля, на выезде сыграет против Ровне. Оба матча начнутся в 18:00. В финал выйдут две команды, что первыми одержат две победы.

Экс-тренер сборной США призвал сократить сезон в НБА и объяснил, почему этого не произойдет