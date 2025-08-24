Мужские команды Мотор и Одесса, а также женские коллективы Галичанка и Карпаты разыграли почетные трофеи. Результаты встреч и отчеты о них – в этой новости "Футбол 24+".

Суперкубок Украины-2025 по гандболу, женщины

Галичанка (Львов) – Карпаты (Ужгород) – 32:27 (15:14)

Суперкубок Украины-2025 по гандболу, мужчины

Мотор (Запорожье) – Одесса – 32:18 (17:8)

Галичанка выиграла женский Кубок Украины по гандболу – клуб из Львова провел невероятный второй тайм финала

Матч за трофей женских команд Галичанка и Карпаты держал в напряжении почти до самого финала. Первая половина игры осталась за коллективом из Львова, но его преимущество было минимальным – 15:14.

При счете 22:22 игроки Карпат темп встречи и натиск со стороны соперниц не выдержали, стали много ошибаться. Львовянки легко ушли в отрыв и довели поединок до победы – 32:27.

Львовские гандболистки, имея статус действующих чемпионок Украины и победительниц Кубка, вернули себе Суперкубок страны. В прошлом году они потерпели поражение в матче за этот почетный трофей.

В мужском финале между запорожским Мотором, действующим чемпионом и обладателем Кубка Украины, и Одессой, финалистом розыгрыша Кубка, борьбы не получилось. Гандболисты из Запорожья имели ощутимое преимущество, которое принесло им победу с перевесом в 14 голов – 32:18. Мотор оформил требл на национальной арене по итогам сезона-2024/25.

