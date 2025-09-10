Мексиканец Сауль Канело Альварес и непобедимый американец Теренс Кроуфорд встретятся на ринге в рамках суперсреднего веса. Их бой вызывает повышенный ажиотаж – ожидается телеаудитория в сотни миллионов зрителей, сообщает talkSPORT.

Звездный Кроуфорд получил плохие новости перед боем с Канело – он потеряет пояс WBA независимо от результата

Мегафайт станет первым спортивным мероприятием по боевым видам спорта на арене Allegiant – домашнем стадионе команды Лас-Вегас Рейдерс, который был открыт пять лет назад. Ожидается, что на трибунах соберется не менее 65 000 зрителей.

Вечер также станет дебютом в боксе для генерального директора и президента UFC Даны Уайта, который ранее работал только в смешанных единоборствах (ММА). По словам Уайта, сейчас бой Альвареса против Кроуфорда идет на третьем месте по сборам в истории бокса после боев Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором и Мэнни Пакьяо. Цифры еще неофициальные. Ожидается, что поединок превзойдет встречу Джейка Пола с Майком Тайсоном в ноябре 2024 года и станет самым прибыльным ивентом на стадионе за всю историю спортивных единоборств.

Сборы за бой Пола и Тайсона превысили 18 миллионов долларов, побив предыдущий рекорд для спортивных единоборств, установленный в 2021 году в бою Канело против Билли Джо Сондерса, который собрал 9 миллионов долларов.

Продвижением боя Канело – Кроуфорд занимается новая компания Zuffa Boxing. Она входит в структуру TKO Holdings, которая владеет UFC и WWE. Ежегодное главное шоу WWE – WrestleMania 41 – в апреле этого года собрало рекордное количество зрителей за всю историю организации на двойном ивенте. На арене Allegiant Stadium шоу посетили 124 693 зрителя. По словам Уайта, бой Альвареса против Кроуфорда уже превзошел WrestleMania 41 и стал крупнейшим событием, когда-либо проводившимся на стадионе Allegiant.

