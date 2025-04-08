Кременчуг и Киев Кэпиталз встретились в шестой игре финальной серии, которая должна определить чемпиона Украины по хоккею.

Чемпионат Украины 2024/25. Плейоф. 6-й матч финала

Кременчуг – Киев Кэпиталз – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0 ОТ)

Шайбы: Целогородцев, 18, Геворкян, 27, Кукла, 70 - Панченко, 33, 60

Счет в серии – 3:3.

Киев Кэпиталз до начала этой игры имел шансы досрочно выиграть чемпионат Украины – счет в серии был 3:2 в пользу киевлян. Впрочем, Кременчуг сумел спастись и сравнять счет серии. Команда из Полтавщины за 3 минуты до конца первого периода повела в счете – шайба в активе Целогородцева. А в начале второй половины Геворкян сделал преимущество Кременчуга более комфортным – 2:0.

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Киев Кэпиталз быстро оправились и уже через 6 минут отыграли одну шайбу, отличился Панченко. А на последней минуте заключительного периода Ярослав оформил дубль, переведя игру в овертайм. Там сильнее оказался Кременчуг: Виталий Лялька забил "золотую" шайбу, сумев разобраться в скоплении хоккеистов.

Таким образом, все определится в финальном, седьмом матче серии. Этот случай станет лишь вторым в истории – ранее такое случалось в 2020 году в противостоянии Кременчуга и Донбасса. К слову, решающая игра сезона состоится 11 апреля на льду Киев Кэпиталз.

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