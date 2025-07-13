Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины признался, что верит в победу итальянца Синнера над испанцем Карлосом Алькарасом в финале Уимблдонского турнира, который состоится в воскресенье, 13 июля. Об этом Судаков сообщил в своем телеграм-канале.

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Также Георгий Судаков принял пари от своего друга по имени Владимир. Тот, кто проиграет, согласно договоренности, должен будет сам приготовить стейк, сервировать блюдо и подать победителю.

Финал Уимблдонского турнира в одиночном разряде у мужчин между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом начнется 13 июля не ранее 18:00 по киевскому времени.

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