Суд закрыл дело в отношении тренера сборной Украины по спортивной гимнастике – его обвиняли в растрате госсредств
Дело в отношении наставника сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского было закрыто Голосеевским судом Киева.
Тренера подозревали в растрате государственных средств, сообщает Tribuna. Следствие выяснило, что Сартинский в 2019 – 2020 годы, злоупотребляя служебным положением, растратил средства государственного управления "Укрспортобеспечение".
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Наставник сборной Украины якобы подписывал акты о предоставлении услуг проживания и питания для спортсменов и тренеров, проживающих в Конча-Заспе, однако они в это время находились за границей. Его действия квалифицировали по двум статьям: растрата имущества путем злоупотребления служебным положением и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
Впрочем, окончательный приговор не был вынесен, ведь с момента совершения правонарушения прошло более пяти лет, что является сроком давности для нетяжких преступлений, соответственно Геннадий Сартинский был освобожден от уголовной ответственности.
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