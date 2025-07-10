Нынешний Тур де Франс не ограничился печально известным похищением велосипедов. На этот раз стало известно о стрельбе, сообщает Wieleflits.

На Тур де Франс-2025 полиция за несколько дней раскрыла грандиозное ограбление – известно, что помогло

Вблизи места финиша этапа 8 июня заметили подозрительного мужчину. Когда полиция вмешалась, тот попытался атаковать полицейского ножом. Злоумышленник ранил патрульного, но другому работнику полиции удалось быстро нейтрализовать нападавшего выстрелом в ногу.

Преступником оказался 21-летний мужчина, который несколько недель назад сбежал из психбольницы. Его арестовали. Жизни раненого правоохранителя, к счастью, ничего не угрожает.

Фаворит спринтерского зачета Тур де Франс выбыл из соревнований после тяжелой аварии – ВИДЕО