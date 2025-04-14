"Я с ним не контактировал, с Олимпиады не связывался. Я сегодня прочитал [его интервью] – мне не нравится, что он сказал. Страна, которая для тебя все сделала, в которой ты вырос, – и так говорить... Мне это не нравится.

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Я могу его включить [в состав] на нынешний чемпионат Европы, но какой смысл, если их нет в стране, они сюда не приедут и не будут выступать за Украину? Есть люди, что говорят, что нет, официально [Ковтун в сборной Украины]. Вот он сказал официально, что все, он не будет выступать за нашу страну.

Они находятся в Осиеке, могли выступать на [местном этапе], где они живут. Но они не выступали. Почему? Потому что за другую сборную не могут, а за Украину – не хотят.

Если они говорят, что переходят в другую страну, это лишь вопрос времени. Я с этим никогда не имел дело, но мне говорят, что когда они получают эти документы, паспорт Хорватии, то они подаются на переход в другую федерацию. Тогда в нашей федерации выбирают, какие меры к ним применять. Я думаю, это так [происходит]", – резюмировал Сартинский в комментарии Суспільне Спорт.

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