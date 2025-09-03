21-летний Винисиус никогда до этого за пределами родины еще не выступал.

Клуб Киев Футзал о деталях контракта с бразильцем Винисиусом ничего не сообщил.

Игрок до этого в родной Бразилии играл за коллективы АКАП Футзал, Санто Андре и Коринтианс.

Напомним, что в новом сезоне под названием Киев Футзал выступает бывшая столичная команда Аврора – серебряный призер прошлогоднего чемпионата и участник Лиги чемпионов по футзалу от Украины.

В межсезонье Киев Футзал возглавил Тарас Шпичка, который в предыдущем сезоне возглавлял команду SkyUp Futsal и привел ее к бронзовым медалям Экстра-лиги.

