В ночь на 13 июля в Нью-Йорке состоялся ряд поединков известных боксеров. Об их результатах читайте на "Футбол 24+".

В вечере бокса, организованном журналом The Ring и влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом боксировали чемпион мира по версии WBC Шакур Стивенсон, Субриэль Матиас, Эдгар Берланга и другие.

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В андеркарде боя Шираз – Берланга состоялся поединок между обладателем титула WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Альберто Пуэльо (24–0, 10 КО) и экс-чемпионом Субриэлем Матиасом (22–2, 22 КО). На старте боя Пуэльо хорошо двигался и опережал Матиаса, однако позже у чемпиона возникли проблемы из-за давления соперника.

Пуэльо не смог преодолеть прессинг Матиаса из-за нехватки сильного удара, однако чемпион неплохо работал в защите, используя клинчи и уклонения. К концу поединка Матиас устал и пропустил много ударов в 11–м раунде, однако судьи отдали победу ему – 114-114, 115-113, 115-113.

В еще одном поединке вечера Шакур Стивенсон защищал свой чемпионский титул против непобедимого претендента Уильяма Сепеды. Претендент хорошо начал бой, часто загонял фаворита к канатам и много попадал по корпусу. Позже Сепеда потряс Стивенсона, однако звездному американцу удалось перехватить инициативу в поединке. Чемпион явно выиграл вторую половину боя, а Уильям Сепеда снизил свой темп. Судьи насчитали довольно уверенную победу Стивенсона – 118-110, 118-110 и 119-109.

В главном событии вечера встречались британец Хамза Шираз (21–0–1, 17 КО) и американец Эдгар Берланга (23–1, 18). Берланга пытался навязать бокс на ближней дистанции, однако пропустил сильный апперкот в третьем раунде. А в следующей трехминутке пуэрто-риканец пропустил сразу несколько серий ударов в голову и дважды оказался на канвасе. В 5-м раунде Шираз снова потряс американца, что заставило рефери остановить бой. Британец стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Сауль Альварес.